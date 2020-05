Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata sul mercato provenienti dall'estero.



Il River Plate cerca rinforzi per la prossima stagione. E, come scrivono in Spagna, sono due i grandi obiettivi per l’attacco: Radamel Falcao, ora al Galatasaray, e Gonzalo Higuain, alla Juventus. Per entrambi sarebbe un ritorno. L’alternativa, giovane, è Nahuel Bustos, 21 anni, ora al Talleres.



Il Newcastle pensa in grande per la prossima stagione e nel mirino mette James Rodriguez. In uscita dal Real Madrid, secondo Fichajes.net vuole costruire la squadra del futuro intorno al colombiano. E ai Magpies piace anche Gareth Bale.



Angel Gomes, centrocampista del Manchester United di 19 anni, non ha firmato il rinnovo di contratto con gli inglesi. E per questo è un’occasione di mercato per le big che lo seguono da tempo, come Chelsea e Paris Saint-Germain. In pole, per il momento, ci sono i Blues. Sul giocatore c'è anche l'Inter.