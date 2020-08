Il Leicester e il Liverpool sono sulle tracce di Kostas Tsimikas, 24enne esterno dell'Olympiakos valutato circa 15 milioni di euro. Lo rivela il Mail on Sunday.



Philippe Coutinho, 28enne centrocampista di proprietà del Barcellona e in prestito al Bayern Monaco, non prenderà alcuna decisione sul suo futuro prima della fine della Champions League. Lo si legge su Sport.es.



Il 10 agosto: è questa la scadenza che il Borussia Dortmund ha dato al Manchester United per una risposta relativa ai 100 milioni di euro che il club tedesco chiede per cedere ai Red Devils il 20enne esterno d'attacco Jadon Sancho. Lo rivela la Bild.



La proprietà del Liverpool detta le condizioni a Jurgen Klopp per poter procedere all'acquisto del 29enne centrocampista Thiago Alcantara: per poterlo acquistare i Reds devono prima vendere il 25enne Naby Keita. Lo si legge su Kicker.