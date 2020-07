Di seguito le principali news odierne sul calciomercato estero.



130 milioni di euro. E’ il prezzo fissato dal Borussia Dortmund per il 20enne esterno Jadon Sancho, sulla cui tracce c’è il Manchester United. Lo riportano Westdeutsche Allgemeine Zeitung e Manchester Evening News.



Il Barcellona si arrende a rinuncia al sogno di riportare in blaugrana Neymar. Lo scrive Marca.



Il Manchester City non esclude di proporre Sergio Aguero, attualmente alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio e in scadenza di contratto nel 2021, un nuovo contratto annuale, che prolungherebbe fino al 2022 la permanenza del 32enne argentino all'Etihad Stadium. Lo si legge sul Sunday Mirror.