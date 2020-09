Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 2 settembre 2020.



Secondo il Sun il Manchester United non smetterà di provarci per Jadon Sancho fino a quando l'attaccante inglese non dirà pubblicamente che vuole restare al Borussia Dortmund.



Secondo il Telegraph James Rodriguez, attaccante colombiano del Real Madrid, ha trovato l'accordo con l'Everton sulla base di un contratto triennale.



Secondo goal.com Thomas Partey vuole lasciare l'Atletico Madrid per l'Arsenal, ma il prezzo è sempre di 50 milioni di euro.



L'Al Nassr ha offerto un ricco contratto a Mesut Ozil, che ha detto no. Vuole restare all'Arsenal. Ne dà notizia Fanatik.



Il Fulham tratta Bertrand Traorè, attaccante burkinabé del Lione.



Secondo la Bild il Bayer Leverkusen vuole il terzino bosniaco dell'Arsenal Sead Kolasinac, obiettivo anche dello Schalke.



Secondo il Daily Mail il Crystal Palace ha detto no a 22 milioni di euro del Lipsia per l'attaccante norvegese Alexander Sörloth.