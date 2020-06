Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 30 giugno.





Secondo la Bild, l'Arsenal ha messo gli occhi sull'attaccante classe '92 del Wolfsburg Wout Weghorst per sostituire Pierre-Emerick Aubameyang, il cui contratto scade a giugno 2021 e che può partire senza rinnovo. Il centravanti gabonese è stato accostato recentemente a Inter e Juve.



Secondo Sky Sports UK, il Manchester United ha fatto sapere di non essere intenzionato ad investire più di 55 milioni di euro per l'acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho.



Nella giornata di ieri, il presidente del Barcellona Bartomeu e i vertici della direzione tecnica - in primis il ds Abidal - hanno avuto un incontro con Quique Setién nell'abitazione del tecnico. Si è parlato della delicata situazione della squadra, scavalcata in testa alla classifica dal Real Madrid, e della posizione dell'allenatore blaugrana. Secondo la stampa spagnola, le prossime partite contro Atletico Madrid e Villarreal saranno decisive.



Primo giorno da nuovo calciatore del Bayern Monaco per Alexander Nubel, portiere classe '96 proveniente dallo Schalke 04. Il ragazzo ha svolto le visite mediche e ha firmato un contratto fino a giugno 2025.