Queste le principali notizie di mercato estero di lunedì 18 maggio.



La Juve non molla Paredes: secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista del Psg continua ad essere sulla lista di Fabio Paratici.



C'è anche il Manchester United su Milan Skriniar: secondo il Mirror, i Red Devils avrebbero messo gli occhi sul difensore dell'Inter. Secondo il Mundo Deportivo, invece, lo slovacco sarebbe la prima opzione in casa Barcellona in caso di addio di Umtiti.



Il Barcellona ha scelto l'eventuale sostituto di Semedo: secondo il Mundo Deportivo, piace Sergiño Dest dell'Ajax. Su di lui c'è anche il Psg.



Un nuovo club su Edinson Cavani: secondo il Daily Express, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul Matador, in scadenza di contratto con il Psg.



Un ritorno di fiamma: Rafinha piace all'Inter. Ne è convinto il Mundo Deportivo, che spiega come il fratello di Thaigo Alcantara - di proprietà del Barcellona e già in nerazzurro nel 2018 - piaccia ail Biscione.



Il Barcellona punta forte Kai Havertz: secondo Sport, i blaugrana sarebbero pronti a inserire Emerson in un'operazione che vede coinvolto il giovane gioiello del Bayer Leverkusen.



Il Real Madrid sogna in grande: secondo AS, per il 2021 Florentino Perez vorrebbe formare un tridente composto da Haaland, Mbappé e Hazard.



Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport DE al termine della gara contro l'Union Berlino, spiegando: "Sono cautamente ottimista sul rinnovo di Manuel (Neuer, ndr).