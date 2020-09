Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, provenienti dall'estero.





Memphis Depay conferma l'interesse del Barcellona. Intervistato dalla tv olandese NOS, l'attaccante del Lione ha commentato: "Aspettiamo e vediamo cosa succede. So che c'è un interesse del Barça, però non posso dire molto altro", riporta Mundo Deportivo.



Il Barcellona si muove per Eric Garcia: secondo il Daily Mail, presentata al Manchester City una prima offerta da 8 milioni di euro.



Un ex Inter per il PSG: secondo Foot Mercato, Leonardo ha effettuato un sondaggio per Geoffrey Kondogbia, oggi al Valencia.



Il Manchester United non molla Sergio Reguilon ma, riferisce la stampa britannica, c'è un nodo legato alla clausola di riacquisto del Real Madrid.



Jurgen Klopp non vuole mollare Georginio Wijnaldum: il tecnico del Liverpool, scrive il Daily Express, incontrerà oggi il centrocampista per parlare del suo futuro.



Il Barcellona sfida la Juventus: anche i catalani, riferisce Sport, vogliono Hector Bellerin, il terzino dell'Arsenal può arrivare per sostituire Nelson Semedo.



Michy Batshuayi può trasferirsi al Crystal Palace, lo conferma lo stesso attaccante del Chelsea a RTBF: "Io in prestito là? Siete sulla buona strada, una cosa del genere. La cosa più importante per me è avere minuti ed essere pronto per la nazionale".



Il Fulham sta perfezionando tre rinforzi, come riferisce Sky Sports UK: oltre a Ola Aina dal Torino, in arrivo anche Alphonse Areola dal PSG e Kenny Tete dal Lione.