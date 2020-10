Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 13 ottobre 2020., ex allenatore dell'Arsenal, ha dichiarato alla BBC di averla prossima stagione. Lo spiega il quotidiano francese Le Parisien, che assicura che il rapporto trasia compromesso da tempo.France Football rivela che, a fine stagione, ci sarebbe un'opzione di acquisto da parte delsul prestito del 20enne attaccante dell'e sarebbe fissata a, che non si allena da due settimane, era di nuovo assente dalla sessione di lavoro e ilpotrebbe applicare una multa, secondo l'argentino Olé.. Il 20enne centrocampista ha una clausola daIl trasferimento per 25 milioni di sterline dell'attaccante algerino, secondo il Mirror, sta per saltare in quanto gli Hammers sono ora concentrati sull'attaccante norvegese del, 28 anni.per Benrahma, 25.Il, secondo ilSun, farà un altro tentativo di ingaggiare il terzino sinistro di, terzino sinistro Nicolas, 28 anni, a gennaio.È probabile, come riporta Team Talk che ilrinnovi l'interesse per il difensore centrale della Slovacchia e dell’Milan, 25 anni, a gennaio.Ilha messo gli occhi sul centrocampista delEduardo, 17 anni, se il suo connazionale, 27 anni, decidesse di lasciare l'Old Trafford. Sul Francese, come riporta Star, c’è anche ilIl centrocampista dell', 31 anni, che non gioca da marzo, come riporta The Athletic, ha ricevuto unalla fine di settembre.L'ex centrocampista dele della Repubblica d'Irlanda, 49 anni, è uno dei favoriti per diventare il nuovo allenatore delcome riporta il Mirror.Il centrocampista spagnolo Juan, 32 anni, secondo sportper rimanere alIl difensore, secondo Express e Star, francese Frederic, 25 anni, ha promesso di lottare per il suo posto alldopo aver rivelato di essere statodurante la finestra di mercato.L'ex attaccante del, 36 anni, come riportas, si è offerto volontario per prendere unoper la sua quarta esperienza alL'ala spagnola di 27 anni di Miedz Legnicache ha giocato per le, come riporta Goal,, il personaggio principale del manga giapponese e della serie anime Dragon Ball.L'amministratore delegato del, ha dichiarato, come riporta The News, che potrebbero esserci nuovi arrivi a Fratton Park prima di venerdì.Il centrocampista di, 32 anni, dice, come riporta The Goal, che potrebbe parlare per "cinque o sei ore" se