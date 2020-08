Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 31 agosto 2020.



Il Liverpool è sempre più vicino a chiudere il colpo Thiago Alcantara. Ieri il ceo del Bayern Monaco, Rummenigge ha confermato che è in attesa di un'offerta che arriverà proprio dai Reds.



Il Chelsea e il Bayer Leverkusen hanno già trovato l'accordo per il passaggio in maglia Blues di Kai Havertz. Per l'ufficialità servirà però tempo perché prima l'attaccante tedesco risponderà alla chiamata della nazionale e poi al termine degli impegni volerà a Londra.



L'acquisto praticamente chiuso di Donny van de Beek da parte del Manchester United cambia i piani del Tottenham che puntava proprio sull'olandese per rinforzare la propria mediana. Secondo la stampa inglese gli Spurs di José Mourinho sono pronti a virare su nuovi obiettivi con Marcelo Brozovic dell'Inter fra i nomi papabili.



Il Benfica non aspetterà più il Milan e ha dato il via libera al Fulham per l'acquisto di Florentino Luis a titolo definitivo.



Diversi club di MLS e il River Plate sono interessatissimi a Gonzalo Higuain. L'attaccante della Juventus non vuole lasciare il club bianconero per un altro club europeo.



Intervistato dal magazine del Paris Saint Germain, la stella brasiliana Neymar Jr. ha confermato che: "Resto al PSG al 100% e voglio tornare a giocare la finale di Champions League per vincerla".