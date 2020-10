Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, domenica 4 ottobre 2020.





Il Bayern Monaco sta per chiudere l'ingaggio dello svincolato Eric Choupo-Mouting dopo aver trovato la strada sbarrata dall'Hoffenheim per Kramaric. Sarà dunque l'ex Paris Saint Germain l'alternativa a Lewandowski in attacco.



Il Tottenham è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e, col Milan che è concentrato su Kabak dello Schalke 04, potrebbe affondare nelle prossime ore per il centrale del Tottenham Antonio Rudiger.



Il doppio stallo sul fronte Aouar e Thomas potrebbe spingere l'Arsenal a presentare un'offerta al Chelsea per Jorginho nelle prossime ore. Lo riferisce Sky Sports UK.



Edinson Cavani si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United. L'attaccante uruguaiano è atteso in Inghilterra per le visite mediche di rito prima della firma di un contratto biennale.



Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Tottenham del difensore argentino Juan Foyth, che contestualmente ha prolungato col club londinese fino al 2023.



Secondo Marca, il Valencia vorrebbe cedere anche l'ex centrocampista dell'Inter Geoffrey Kondogbia nelle ultime ore di mercato. La sua valutazione è di 25 milioni di euro