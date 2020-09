Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, mercoledì 30 gennaio 2020.





Secondo la Bild, il Bayern Monaco è alla ricerca di ulteriori rinforzi negli ultimi giorni di mercato e nel mirino dei tedeschi è finito anche l'esterno offensivo dell'Atletico Madrid Thomas Lemar, gradito pure al Lipsia.







Secondo quanto riporta L'Equipe, il Lione non avrebbe l'intenzione di confermare la fiducia al tecnico Rudi Garcia al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto. I risultati altalenanti della squadra hanno creato scetticismo nella dirigenza del club francese.

del centrocampistaIntervenuto a Telefoot,(Arsenal),(Barcellona) e(Rennes ed Hertha Berlino): se i giocatori non saranno ceduti entro venerdì, resteranno in Francia.del contratto in scadenza nel 2021., che potrebbe presentare un'offerta a breve qualora non chiudesse per Alex Telles.Ilè alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo aver visto il Leicester concludere l'acquisto dal Saint-Etienne di Fofana. Le alternative portano ai centrali della Fiorentinae del Napoli. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del trasferimento.Ilè alla ricerca di un terzino destro dopo essersi visto soffiare Sergino Dest dal Barcellona. L'ultima idea dei campioni d'Europa è l'esterno classe 2000 del BrightonSecondo il Daily Mail,per circa 12 milioni di euro.