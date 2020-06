Calciomercato.com segue in tempo reale le principali voci provenienti dall'estero.Dopo aver rescisso il contratto con la Sampdoria, il 35enne centrocampista paraguaiano Edgar: "Speravo non arrivasse mai questo momento, ma ora dobbiamo salutarci. Mi auguro solo che sia un arrivederci e non un addio".ha dichiarato a Radio La Redonda:Il problema non è Diego, ma la gente che lo gestisce. Ha un gruppo di persone che non permette che si parli con lui., confermando l'interesse per il centrocampista francese deldel Velez Sarsfield, seguito pure dall'Inter.L'Inter prepara un'offerta per l'attaccante francese dell'Arsenal, AlexandreIl Tottenham è pronto a rinnovare il prestito del terzino Dannyal, 20 anni.Il Marsiglia sorpassa il Brighton nella corsa all'attaccante francese del Rennes,(ex Milan, Genoa e Torino).Il difensore del Leicester, Benè nel mirino del Chelsea.Il Barcellona prova a riprendersi il giovane difensoredal Manchester City.Il Galatasaray si mette sulle tracce dell'attaccante Lyle