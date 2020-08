Incredibile ma vero: la Juve ha gli stessi problemi dello scorso mercato. Higuain e Khedira, ma non solo. Scarsa liquidità e stretta necessità di fare plusvalenza, quindi il libera tutti sul mercato in uscita che si traduce in (quasi) tutti sul mercato. La lista degli incedibili è qui, ed è una lista scarna di nomi e piena solo di ragionevoli certezze.