L'inizio della sessione invernale del calciomercato è dietro l'angolo ee, diversamente alla chiusura stabilità per le ore 20 del 18 gennaio, ossia il giorno prima del ritorno in campo delle formazioni di Serie A,(suggerita in particolare dalla Lega Pro, secondo quanto filtra) Una situazione che su calciomercato.com avevamo auspicato e caldeggiato per garantire pari competitività e pari opportunità alle nostre squadre rispetto a quelle straniere, pur comprendendo le ragioni di quegli allenatori che preferirebbero non avere questioni interne in sospeso per due settimane, a campionato già ripreso. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha recepito l'input arrivato dai club e, dopo il Consiglio Federale odierno, è pronto ad attivarsi per ottenere il placet della Fifa (che tecnicamente potrebbe obiettare come ormai i tempi siano stretti) e comunicare le nuove date in occasione dell'Assemblea di Lega di dopodomani.