Secondo quanto riportato da fiorentinanews, sono due i nomi in voga per la porta della squadra viola, alla ricerca di giocatori che possano raccogliere l'eredità di Dragowski e Terracciano. In pole, al momento, c'è Guglielmo Vicario, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli. A lui, negli ultimi giorni, si è poi aggiunto Pierluigi Gollini, non sempre in campo con il Tottenham con cui però si è fatto le ossa nel campionato inglese e in Champions League. Per quest'ultimo la Fiorentina potrebbe valutare un prestito, mentre per Vicario sembra più probabile un acquisto a titolo definitivo.