Radu Dragusin è l'autentica sorpresa difensiva di questa Serie A. Il difensore ex-Juve e oggi al Genoa è uno dei migliori per rendimento e ha attirato su di sé l'attenzione di numerosi club di Serie A. Secondo Mundo Deportivo il Barcellona sta facendo sul serio e sta sfidando Tottenham e Newcastle, ma soprattutto Milan, Atalanta, Napoli e anche Inter che da tempo lo stanno seguendo. La valutazione che ne fa il Genoa, che però non vorrebbe venderlo a gennaio, è di non meno di 25 milioni di euro.