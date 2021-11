Gennaio con il suo mercato è ancora molto distante. Ma in casa Genoa vi si guarda già con una certa frenesia.



La situazione di classifica dei rossoblù imporrà infatti pesanti interventi in entrata da parte della nuova dirigenza americana che vorrà oltretutto presentarsi ai tifosi con una campagna acquisti importante. A richiedere l'arrivo di diversi volti nuovi è poi anche il neo tecnico Andriy Shevchenko, convinto ad accettare la proposta del Grifone anche grazie alle garanzie tecniche che gli sono state promesse.



E una mano in fase di trattativa ai propri dirigenti potrebbe darla direttamente lo stesso allenatore, esponendosi in prima persona con alcuni potenziali obiettivi da portare in Liguria. Tra questi rientrano anche due ragazzi da lui allenati durante la lunga parentesi alla guida della nazionale ucraina. Si tratta dell'esterno difensivo Vitaliy Mykolenko, 22enne della Dinamo Kiev, e del polivalente Oleksandr Zinchenko, 24enne del Manchester City. Il primo arriverebbe a titolo definitivo mentre il secondo, che quest'anno sta trovando poco spazio alla corte di Guardiola, potrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito.