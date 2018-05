Il Napoli soffia l'obiettivo alla Lazio. Piaceva molto a Tare Fabian Ruiz, centrocampista del Betis Siviglia, una delle rivelazioni dell'ultima Liga spagnola. L'aereo di calciomercato potrebbe portarlo a Napoli, senza passare per Roma, sponda Lazio.



CALCIOMERCATO NAPOLI - Come riporta il Corriere dello Sport, Giuntoli avrebbe intenzione di bruciare Tare, avrebbe seguito Ruiz più volte in Spagna e in Under 21, avrebbe in mano il sì del giocatore. Clausola di 30 milioni, il Napoli vorrebbe trattare per ottenere uno sconto. Tare deve muoversi: il Napoli fa sul serio, e la lista delle pretendenti di Ruiz è molto lunga.