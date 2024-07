JUVE STABIA

Arrivi: Rocchetti (d, Cremonese), Pierobon (c, Verona), Folino (d, Carrarese), Floriani (d, Lazio), Di Dio (a, Giugliano), Da Riva (c, Atalanta), Di Marco (c, Torino), Varnier (d, Atalanta), Matosevic (p, Triestina), Artistico (a, Lazio), Demirovic (c, Virtus Verona)

Cessioni: -

Allenatore: Guido Pagliuca (confermato)