Ad un anno di distanza, la Lazio continua a monitorare la situazione relativa al 'Papu' Gomez. L'asse con l'Atalanta è calda, dopo l'arrivo in terra bergamasca di Berisha i rapporti sono molto buoni: un anno fa la voglia del capitano dei nerazzurri di giocarsi la storica Europa League alla fine ha avuto la meglio, la situazione Keita si è risolta troppo tardi, la Lazio non è riuscita a piazzare il colpo.



MERCATO LAZIO - Ad un anno di distanza, la Lazio spera: il rinnovo di Gomez non è stato ancora firmato, anzi, c'è di più: è lo stesso Gomez, molto attivo a mezzo social, a smentire tramite emoji le notizie che riguardano una firma imminente. Gomez non si è ancora legato definitivamente alla Dea, e la Lazio, in sordina, aspetta notizie.