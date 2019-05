Tutti lo vogliono. Si allunga a dismisura la lista delle pretendenti sul mercato per l'obiettivo della Lazio, Kenny Lala. L'ala francese dello Strasburgo, classe '91, piace moltissimo in patria alle big e in Germania, ma secondo Le10Sport negli ultimi giorni ha bussato alla porta una delle squadre più importanti del mondo, il Manchester City di Guardiola.



MERCATO LAZIO - La Lazio lo aveva puntato per sostituire un deludente Marusic, per poi virare temporaneamente su Romulo. Il classe '91 piace ancora, si è detto lusingato dell'interesse. Ha un contratto che lo lega allo Strasburgo fino al 2021, le pretese economiche non potranno essere molto alte.