Il Liverpool sull'ex Lazio Felipe Anderson. Il brasiliano è reduce da un'ottima stagione al West Ham: l'approccio alla Premier dell'ala è stato ottimale, il rendimento alto. Tanto da attirare le mire dei Reds. Secondo Sportmail, l'addio di Sturridge a fine stagione potrebbe favorire l'arrivo dell'ex Lazio.



EX LAZIO DA KLOPP - Jurgen Klopp vorrebbe un nuovo acquisto davanti, Origi è un'alternativa fondamentale ma non può sostenere il peso di un'intera stagione da solo. I 9 gol e i 4 assist di Anderson fanno gola: il West Ham ha sborsato 33 milioni di sterline per averlo, servirà un'offerta irresistibile per portarlo via da Londra.