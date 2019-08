Il Manchester United lavora febbrile sul mercato, ma sta incontrando ostacoli imprevisti in tutte le trattative che sta portando avanti. Il Leicester ha alzato la posta per Maguire, target perfetto per l'idea di mercato di Solskjaer: inglese, maturo, ha già giocato con il suo secondo all'Hull City.



MERCATO LAZIO - Peccato che, come riporta il Manchester Evening News, la scadenza dell'8 agosto sia molto vicina, e a furia di tirare la corda il Leicester potrebbe far saltare il trasferimento. Stessa situazione, riportano in Inghilterra, con Milinkovic Savic: sono finiti i tempi in cui lo United poteva mettere in crisi le squadre avversarie con il solo interesse per il giocatore. Stessi problemi incontrati con Felipe Anderson, poi finito al West Ham: Lotito ha fatto il suo prezzo, e non ha nessuna intenzione di scendere.