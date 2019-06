Al centro del mercato biancoceleste c'è sempre lui, Sergej Milinkovic Savic: il serbo è il pezzo pregiato della rosa, su di lui c'è forte la Juventus, che vorrebbe regalarlo all'allenatore scelto per il post-Allegri. Il serbo ha una valutazione alta, almeno 100 milioni, le prospettive di mercato dipendono molto dalla sua cessione.



MAURI SU MILINKOVIC - Ai microfoni di Radiosei, l'ex capitano biancoceleste Stefano Mauri incita la Lazio a tirare fuori la massima valutazione possibile dall'eventuale cessione di Milinkovic: “Romero (della Juventus n.d.r.) è un buonissimo giocatore, strano che dopo averlo pagato 30 milioni i bianconeri lo stiano provando ad offrire alla Lazio. Sembra la moneta di scambio per abbassare il prezzo di Milinkovic. Credo invece che i biancocelesti debbano trarre il massimo dall'eventuale cessione del serbo, potrebbe essere la chiave per aprire il mercato".