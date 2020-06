Psg, Leonardo vuole solo gioielli italiani: come riporta 'Le 10 Sport', la proprietà qatariota del club parigino sta premendo per portare in Francia Ismael Bennacer, nazionale algerino molto ammirato da Al Thani. Ma il reale obiettivo di Leonardo è un altro, e gioca nella Lazio.



MERCATO LAZIO - Il dirigente brasiliano ha un pallino fisso: nonostante le pressioni della proprietà, vuole portare in Ligue 1 Sergej Milinkovic Savic. Ma non sarà l'unico ad arrivare: il Psg perderà elementi come Julian Draxler, Ander Herrera, Leandro Paredes e Idrissa Gueye. Dovrà rifondare, e vuole farlo partendo dai gioielli italiani.