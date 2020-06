La Lazio ha una sola opzione in testa per l'attacco sul mercato: Igli Tare, il ds biancoceleste, vuole portare a Roma Vedat Muriqi del Fenerbahce. Dalla Turchia ne sono certi: c'è solo lui sul taccuino dei dirigenti della Lazio.

MERCATO LAZIO - Dopo il fallito assalto a Giroud, con la partenza di Caicedo in estate, la Lazio sicuramente proverà ad anticipare la folta concorrenza e prendere Muriqi. Attenzione alla Premier: dopo gli Spurs, anche il West Bromwich sta provando a muoversi per l'attaccante del club turco. Bilic vuole portarlo in Premier: Tare non dovrà farsi sorprendere.