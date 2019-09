Non tutti i mercati sono chiusi e per alcune operazioni in uscita del nostro campionato c'è ancora un piccolo margine operativo. Il campionato del Qatar, infatti, chiuderà le porte del mercato il 30 settembre e per giocatori come Pastore, Mandzukic o Biglia, che hanno avuto contatti con club qatarioti nel corso dell'ultimo mese c'è ancora tempo anche se difficilmente ci sarà margine per chiudere operazioni di livello top.