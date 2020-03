Martedì la Uefa deciderà le sorti dei maggiori campionati europei, da cui dipenderà anche il destino della Serie A 2019/2020. Si avvalora sempre di più l'ipotesi di giocare da inizio maggio a inizio luglio. Se però l'idea dovesse concretizzarsi l'Atalanta, e non solo lei, si troverebbe di fronte a un problema sul mercato che risponde al nome di Adrien Tameze. Se infatti Caldara e Bellanova restano all'Atalanta per 18 mesi come da accordi presi sia con il Milan che con il Bordeaux e per Pasalic il riscatto dal Chelsea sarà solo una formalità, il prestito del francese dal Nizza scadrà il prossimo 30 giugno.



SCADENZA POSTICIPATA- Difficile scegliere entro quella data se riscattare o meno il giocatore, apparso solo in scampoli di partita, come ricorda anche L'Eco di Bergamo. Se anche solo l'ultima gara del campionato-l'Atalanta con i recuperi ne deve giocare 13- si disputerà il 5 luglio la Dea dovrà chiedere una deroga che permetta di posticipare la scadenza del prestito al 31 luglio.