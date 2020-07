L'Inter farà di tutto per riscattare Sanchez. Questo è quanto scrive "Il Giorno”, che spiega come Antonio Conte sia in pressing con la società nel tentativo di trattenere il cileno a Milano anche la prossima stagione.



“Il Nino è tornato Maravilla, ed è comprensibile la ragione per cui l’ad dell’Inter Beppe Marotta farà di tutto almeno per prolungare il prestito fino alla fine della stagione e non fino agli ottavi di finale di Europa League come ha concesso finora lo United. Ma non solo: Conte vuole a tutti i costi avere il cileno anche nella prossima stagione per completare un discorso tecnico che comincia adesso a farsi interessante. Per questo, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando a un modo per arrivare all’acquisto a titolo definitivo”.