Lazio, attenzione al sorpassone Inter. Il ds Ausilio vuole provare a rimettere la freccia su Marash Kumbulla: dopo l'incontro andato in scena al quartier generale di Lotito, Villa San Sebastiano, l'Inter non si è data per vinta. Nonostante la forte accelerazione della Lazio, in nerazzurri rimangono ancora in corsa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, subito dopo l'incontro di Lotito e Setti - presidente del Verona - si sono fatti sentire.



MERCATO LAZIO - Kumbulla continua a piacere tantissimo all'Inter, che non ne fa mistero: il giorno dopo l'incontro con Lotito, l’entourage del difensore ha incontrato a Milano il direttore sportivo dell’Inter Ausilio. Solo una chiacchierata per chiarire che l'Inter c'è ancora, nonostante sia stata impegnata con l'oneroso trasferimento di Hakimi. E ora Setti si aspetta il rilancio da parte dei nerazzurri. Gli scaligeri, nonostante il momento, chiedono ancora 35 milioni di euro (28 + bonus) per il suo cartellino, mentre Marotta è rimasto a 25 milioni. La Lazio ha ottenuto il primo sì di Setti grazie ad una serie di contropartite, per prendere Kumbulla l'Inter dovrà investire ancora molto.