La Gazzetta dello Sport dedica spazio al rinnovo di Andrea Ranocchia e spiega come l'Inter in difesa sia praticamente completa, considerando l'imminente arrivo di Diego Godin.



“Anche in questa stagione per lui difficile Ranocchia è riuscito a dare il suo contributo, pur giocando pochissimo. Tra febbraio e marzo ha vissuto il momento di gloria: in Serie A ha debuttato in attacco dopo 21 panchine consecutive, nell’assalto andato a vuoto contro il Bologna a San Siro; titolare con il Benevento in Coppa Italia e nel ritorno di Europa League contro il Rapid Vienna, Andrea agli austriaci ha segnato anche l’unico gol stagionale. Con l’arrivo di Diego Godin e il rinnovo di Ranocchia la zona centrale della difesa per l’anno prossimo sembra già fatta, visto che Miranda quasi sicuramente partirà mentre i due totem Skriniar (anche lui molto vicino all’atteso prolungamento) e De Vrij non si toccano”.