Il chiodo fisso di Marotta. Che ci vuole riprovare, stavolta sponda Inter. Marotta ci riprova. Il ds nerazzurro nelle riunioni a Nanchino con i vertici interisti, come riporta il Corriere dello Sport, ha messo in cima alla lista di mercato Sergej Milinkovic Savic. Le richieste di Lotito avevano messo in fuga la Juventus. Ora tocca all'Inter. E le condizioni sono cambiate.



MERCATO INTER – Marotta ci riproverà, ma deve fare i conti con il fair play finanziario: per arrivare a Milinkovic l'Inter dovrebbe vendere uno dei suoi gioielli. Fino ad ora Suning ha preferito mantenere l'identità di squadra, ma per Milinkovic potrebbe fare un'eccezione. Anche perchè ora la Lazio potrebbe essere costretta ad abbassare, e di molto, le pretese sul giocatore. Con un occhio ai gioiellini della cantera dell'Inter, come Colidio, promessa strappata al Boca Juniors per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Tutto sul tavolo, Marotta ci riproverà in estate. Stavolta l'Inter fa sul serio.