L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega quella che sarà la linea sotto la gestione Marotta.



“Unduetrestella è gioco che mette d’accordo tutti, universalmente riconosciuto: non c’è bisogno di imparare chissà cosa, tutto semplice, unduetrestella e via. Ecco, l’Inter sta seguendo più o meno la stessa linea sul mercato: solo calciatori di livello, scommesse poche e limitate, di imparare e insegnare (calcio) non è più l’ora. Per salire il gradino c’è bisogno di Diego Godin, ecco. Di un Pallone d’oro, ad esempio. O di uno che la Serie A l’ha già masticata e digerita, al punto di esser già passato alla portata principale chiamata Seleccion”.