L'arrivo di Marotta all'Inter mette Milinkovic di nuovo nel cuore del mercato. Il centrocampista serbo della Lazio è da tempo l'oggetto del desiderio dell'ex dirigente bianconero, che ha provato a portarlo alla Juventus, e farà di tutto per portarlo all'Inter. In questa stagione Milinkovic sta piano piano recuperando condizione e prestazioni, dopo un inizio deludente, ma resta nel radar delle big.



MERCATO INTER - Come riporta Tuttosport, sul taccuino di Marotta Milinkovic Savic è uno dei principali obiettivi del calciomercato della prossima estate. Nome caldo, caldissimo, ideale per aumentare tasso tecnico e fisicità del centrocampo nerazzurro.