Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter continua a programmare il proprio futuro con un progetto ben definito: prima i colpi di livello top e poi occhio ai giovani. Il primo colpo sarà Diego Godin, poi ci sarà l'affondo per Ivan Rakitic, ma occhio anche a Edin Dzeko e Romelu Lukaku in caso di addio a Icardi. Chiusi i rinforzi fondamentali per la rosa si penserà a innesti giovani e di prospettiva con Chiesa e Barella principali candidati.