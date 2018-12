Tutti i nomi del mercato Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, sulla lista della spesa di Marotta c'è sempre Sergej Milinkovic-Savic. Non solo: spunta l’ipotesi Toni Kroos per l’Inter in ottica giugno. Liberi dalle grinfie della UEFA, i dirigenti interisi potrebbero decidere di virare sul top player del Real Madrid per il calciomercato estivo.



MERCATO INTER - Milinkovic piace tanto a Marotta, dietro di lui altre due alternative, investimenti a lungo termine: Barella del Cagliari e Tonali, che si sta mettendo in luce col Brescia. Attenzione anche al 22enne del Lione Ndombele: i francesi vogiono 80 milioni, Ausilio lo segue, ma a quelle cifre può guardare altri obiettivi.