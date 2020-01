Anche la Lazio si inserisce all'improvviso nella corsa per Ashley Young. Da Formello piovono smentite, ma secondo il The Sun, autorevole quotidiano britannico, nella corsa al capitano del Manchester United si è inserito anche Igli Tare. L'Inter sembrava vicinissimo all'accordo, ma Lazio e Crystal Palace si sono inserite.



MERCATO INTER- Il 34enne piace a tutti sul mercato: dopo l'Inter, anche la Lazio e il Crystal Palace. I nerazzurri avrebbero trovato un accordo sulla base di 3 milioni a stagione (1,5 per questi 6 mesi e 3 per il prossimo anno). La Lazio prova ad inserirsi al fotofinish. Bisognerà capire se l'interesse è reale, o si tratta solo di una manovra di disturbo.