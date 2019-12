Il fatturato dell'Inter è in crescita ma ad oggi la Juventus non è stata ancora raggiunta e per questo motivo è impossibile attendersi dal club nerazzurro gli stessi investimenti che invece possono permettersi i bianconeri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che traccia la via del mercato della società di viale della Liberazione.



“Sarebbe fuorviante aspettarsi dall’Inter un instant team, neppure la prossima stagione: l’idea è costruire un club che si abitui a lottare al vertice, che il cammino di quest’anno non sia l’eccezione. Solo così l’asticella può alzarsi senza troppo spaventare. L’Inter ha un gap in termini di fatturato da colmare, anche rispetto alla Juve. E dunque Suning ha la necessità di smarcarsi dall’equazione «vince chi può spendere di più». Guai allora ad aspettarsi dal club la rincorsa a campioni di prima fascia già affermati. L’Inter non è in grado di agganciare uno alla Ronaldo. La strada maestra sarà inseguire non i top player, ma i top talenti. Arrivare anche a spendere 60 milioni di cartellino, possibilmente per un giovane con una dose di esperienza in campo europeo”.