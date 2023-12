L'Inter fa sul serio per Piotr Zielinski a parametro zero. Il centrocampista polacco è considerato il colpo più importante per il futuro e per lui si andrà avanti il più possibile nei contatti con l'agente per non avere sorprese. Un colpo già programmato da 40 milioni di euro di impatto fra commissioni e stipendio al lordo per 5 anni promesso al giocatore