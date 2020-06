Il Psg ci prova per Sergej Milinkovic Savic. E la Juventus rimane alla finestra, in attesa. Il serbo, autore di una pregevole rete contro l'Atalanta, è da sempre obiettivo di mercato bianconero. Ma in questo momento, come riportano in Francia, il Psg è in vantaggio.



MERCATO LAZIO - La prima offerta dei francesi è andata a vuoto: Lotito vuole molto di più dei 60 milioni messi sul piatto da Leonardo, non possono bastare. Base d'asta almeno 85 milioni, la Juventus aspetta, vorrebbe portare a Torino uno dei centrocampisti più ambiti d'Europa. Ma serviranno tantissimi milioni, tutti quelli che vuole Lotito.