Donny Van de Beek è una delle idee che la Juventus sta provando a percorrere in vista del prossimo mercato invernale e per rinforzare il centrocampo al posto di Pogba e Fagioli squalificati. Secondo Sport in Spagna, tuttavia, sull'olandese del Manchester United si sta facendo largo anche il Barcellona che punta a sostituire a gennaio l'infortunato Gavi.