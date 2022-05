La Juve resta sempre vigile sul mercato e uno dei reparti da perfezionare è sicuramente quello offensivo, con la partenza di Dybala ormai imminente e le situazioni legate a Kean e Morata ancora da risolvere. In quest'ottica, uno dei profili che è stato monitorato da Madama è quello del classe 2002 Jeremy Doku, ora in forza al Rennes. L'attaccante belga rientra infatti nei paramteri della Vecchia Signora che però, dovrà fare i conti con la volontà del giocatore che, stando a quanto riportato dal portale belga Rtbf.de, desidererebbe restare ancora in Francia.