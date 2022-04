Uno dei rebus ancora da risolvere in casa Juve è quello legato al futuro di Alvaro Morata. Il centroavanti spagnolo infatti, farebbe carte false per restare ancora a lungo all'ombra della Mole e l'intenzione della società è quella di riscattare il suo cartellino dall'Atletico Madrid ma con uno sconto. Dalla Spagna intanto, fanno sapere che i Colchoneros avrebbero individuato una contropartita per abbassare le pretese. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com infatti, gli spagnoli avrebbero messo nel mirino Weston Mckennie e le loro intenzioni sarebbero quelle di includerlo in uno scambio per Morata.