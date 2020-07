Toh, chi si rivede. Fali Ramadani e la Juve si incontrano di nuovo sotto il sole di luglio, anche se in realtà i contatti sono sempre stati proficui. Di vera amicizia. Ecco, stavolta sono tornati a fare affari, o almeno a provarci. Stando a quanto riporta Tuttosport, che cita fonti polacche, il CFO bianconero ha contattato il super agente per provare a sbloccare l'operazione Milik. L'ennesima missione complicata per l'uomo che ha portato Maurizio Sarri alla Juventus.

