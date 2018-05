Emre Can sarà presto un nuovo calciatore della Juventus anche se i bianconeri hanno impiegato diversi mesi per arrivare ad un accordo definitivo con il centrocampista tedesco che da gennaio a oggi ha ricevuto diverse offerte di tanti top club. Come riporta Tuttosport Can avrebbe avuto contatti con Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco decidendo comunque di mantenere la parola data alla Juve mesi prima.