L'attaccante per la Juve. E' e sarà una delle trattative più importanti del prossimo mercato, una casella da riempire con un nome in grado di prendersi subito le giuste responsabilità, senza togliere spazio a Dybala e Ronaldo, ma soprattutto senza creare problemi di ambiente. Le idee sembrano chiare e Milik in questo caso è il primo nome sulla lista, ma non solo. Come scrive la Gazzetta, però, le piste per l’attacco del futuro piuttosto varie: c'è Kaio Jorge, brasiliano del 2002 del Santos, e c'è anche Donyell Malen, classe ’99 del Psv, con 11 gol in Eredivisie, gioiellino di casa Raiola.