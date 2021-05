L’Udinese alza il muro per Rodrigo De Paul. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Udinese chiederebbe ben 35 milioni di euro per il cartellino dell’argentino. Pretendenti avvisate: Juventus, Inter e Napoli hanno monitorato il classe 1994 nel corso della stagione, ne stimano le qualità e dal canto suo, De Paul sente che sia giunto il momento di approdare in una big. Ma l’Udinese è chiara nelle sue intenzioni, servono 35 milioni di euro.