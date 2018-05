La Juve vuole affiancare a Szczesny un altro grande portiere e i bianconeri si sono buttati su Mattia Perin che in estate lascerà il Genoa. Come riporta Tuttosport la prossima settimana Marotta incontrerà il presidente del Genoa Enrico Preziosi in Lega. Appuntamento a martedì quando i bianconeri potrebbero fare un altro piccolo passo in avanti verso l'acquisto di uno degli eredi di Gigi Buffon.