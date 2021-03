Icardi per il ricambio in attacco, Locatelli a dare nuova linfa al centrocampo. L’argentino e il giocatore del Sassuolo sono le prima scelte dei bookmaker per il mercato della Juventus, in vista della possibile rivoluzione estiva. Con Dybala in uscita, gli occhi dei betting analyst sono puntati sul reparto avanzato, con il pallino Icardi che torna in primo piano: è lui la prima alternativa alla Joya sul tabellone, a 4,00, di un soffio davanti su Griezmann (4,50), altro nome ricorrente nei rumors bianconeri. Più difficile l’obiettivo Aguero, in scadenza con il Manchester City ma ancora lontano a 10,00. Ancora più ricca la lista dei candidati centrocampisti, dove Manuel Locatelli, riporta agipronews, svetta a quota 4,00. In alternativa, gli analisti propongono a 5,00 Jorginho e Aouar, il francese dell’Olympique Lione con cui, secondo le indiscrezioni, la Juve è già in trattativa avanzata. Non manca l’opzione "nostalgica" sul ritorno di Pogba, a 7,50 alla pari con Milinkovic Savic, opzione fissa nei mercati delle ultime stagioni. Altro punto fermo rimane Gianluigi Donnarumma, il cui rinnovo con il Milan è ancora in stallo. In questo caso sarà decisiva la decisione su Buffon e per il momento il portiere rossonero si gioca a 10,00.