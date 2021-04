Contrariamente a Paul Pogba, Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus anche nel caso in cui i bianconeri mancassero la qualificazione in Champions League. Così sostiene Tuttosport, che spiega come l'attaccante non voglia tornare all'Everton a giugno (attualmente è in prestito al Paris Saint-Germain dal club inglese) e che la Juve avrebbe pronti come pedine di scambio Demiral e Rabiot.